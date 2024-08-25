В Швеции объяснили «самое большое преступление» Дурова перед Западом

Павел Дуров отказался прогибаться под власти и спецслужбы западных стран по примеру популярных американских мессенджеров и соцсетей. В этом отказе Запад увидел «самое большое преступление». Так считает независимый шведский политолог Грег Саймонс, прокомментировавший в эфире RT задержание Дурова в Париже.

«Его самое большое преступление в том что он не стал поддаваться и прогибаться, как например, Facebook, Instagram (обе соцсети принадлежат экстремисткой корпорации Meta, запрещенной в РФ) и другие, которые тесно работают с властями», — сказал Саймонс.

По его словам, Дуров занял нейтральную позицию в то время, когда у Запада большие проблемы.

Саймонс также обратил внимание, что Telegram обладает большим влиянием в России и на Украине. И это могло натолкнуть США и НАТО на мысль подчинить мессенджер себе, поскольку они «совершенно очевидно проигрывают» свою прокси-войну против РФ.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Германии Клименко спрогнозировал, что задержание Дурова изменит интернет-среду.