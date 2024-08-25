Эдвард Сноуден, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США, заявил в соцсети X, что задержание основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова — это посягательство на права человека.

Французские стражи порядка задержали предпринимателя у трапа частного самолета. По мнению экспертов, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Сноуден отметил, что власти Франции посягнули на основные права человека, такие как свобода слова, свобода объединений.

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — пояснил бывший спецагент.

Напомним, что в начале 2013 года Сноден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей.

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После этого он бежал из США вначале в Гонконг, затем — в Россию, где в сентябре 2022 года получил гражданство.