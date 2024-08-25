Сноуден об аресте Дурова: Макрон опустился до "взятия заложников"

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подверг критике задержание во Франции предпринимателя Павла Дурова. Своей позицией он поделился в соцсетях.

По мнению Сноудена, арест российского бизнесмена нарушает "базовые права на свободу человека".

"Я глубоко разочарован тем, что (президент Франции Эмманюэль - прим. "РГ") Макрон опустился до уровня взятия заложников", - указал бывший работник ЦРУ и АНБ.

Как отметил Сноуден, действия правоохранительных органов Франции "унижают" страну.

Ранее в местном внешнеполитическом ведомстве отказались давать комментарий по поводу ареста Павла Дурова. По словам представителя защиты предпринимателя, его подопечного отпустят уже через двое суток по причине невозможности предъявить какие-либо обстоятельные претензии.