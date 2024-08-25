Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу Дурова

В прокуратуре Парижа, которая занимается делом задержанного основателя Telegram Павла Дурова, заявили, что публично выступят по данному вопросу в понедельник, 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — сообщили в прокуратуре.

Таков был ответ на просьбу российских журналистов уточнить причины задержания Дурова и его нынешний статус в рамках этого дела.

Сейчас информация о задержании Дурова исходит только от французских СМИ. Официальные органы Франции хранят молчание. В МВД и Министерстве юстиции не комментируют дело.

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Ранее посольство России в Париже направило во французский МИД ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному.

При этом дипломаты отметили, что «французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу».