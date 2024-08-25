Соратник Ассанжа рассказал, зачем на самом деле задержали Дурова

Запад заинтересован в том, чтобы получить от Павла Дурова, который ранее был задержан правоохранительными органами Франции, доступ к Telegram с целью анализа информации, связанной со специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщил Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.

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По его мнению, задержание Дурова во Франции — это попытка получить доступ к платформе, которую Запад ранее использовал для дестабилизации государств, дружественных России. Макрей считает, что целью западных стран является получение информации из Telegram, несмотря на то, что они сами использовали его как инструмент дестабилизации.

— Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели, — цитирует депутата РИА Новости.

Вечером 24 августа в аэропорту Парижа задержали предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По информации французских СМИ, бизнесмена обвиняют в соучастии незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации в Telegram.