Дуда отказался отвечать на вопросы об атаке ВСУ на Курскую область
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказывается отвечать на вопросы об атаке ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Журналисты попросили президента рассказать о ситуации в Курской области. В частности, они поинтересовались, знал ли он о грядущей атаке на российский регион.
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«Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить. К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос», — признался Дуда.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область во вторник, 6 августа. В первые дни им удалось взять под контроль 28 населенных пунктов. В дальнейшем, по данным Минобороны РФ, украинские подразделения были выбиты из ряда сел и деревень, понесли тяжелые потери в живой силе и бронетехнике.