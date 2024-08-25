Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказывается отвечать на вопросы об атаке ВСУ на Курскую область. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Журналисты попросили президента рассказать о ситуации в Курской области. В частности, они поинтересовались, знал ли он о грядущей атаке на российский регион.

Дуда заявил о польских танках в Курской области

«Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить. К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос», — признался Дуда.

Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область во вторник, 6 августа. В первые дни им удалось взять под контроль 28 населенных пунктов. В дальнейшем, по данным Минобороны РФ, украинские подразделения были выбиты из ряда сел и деревень, понесли тяжелые потери в живой силе и бронетехнике.