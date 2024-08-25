Вашингтону следует перестать очернять Пекин и оказывать давление по вопросу конфликта на Украине, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на слова главы департамента США и Океании МИД КНР. Заявление выпущено в преддверии визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.

Что касается украинского вопроса, Китай занимает открытую и честную позицию и будет продолжать продвигать мирные переговоры. Соединенным Штатам следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции, очернять, фальсифицировать, оказывать давление и шантажировать Китай, — добавил чиновник.

Глава департамента добавил, что Пекин продолжит принимать решительные меры для защиты своих основных интересов и законных прав. Также Китай продолжит осуществлять посредническую дипломатию.

Джейк Салливан посетит Китай 27-29 августа. Он проведет новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Стороны обсудят ряд вопросов, среди которых украинских конфликт, ситуация с Тайванем и другие.

Ранее стало известно, что Китай во время визита советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана собирается выдвинуть США серьезные требования. Пекин выразит озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности.