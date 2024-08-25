В Киеве сожгли флаг Украины

Активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины в ночь на 25 августа. Об этом ТАСС рассказали представители подполья.

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый день независимости Украины активисты подполья «Дозор» поздравили киевский режим путем поджога флага Украины в городе Киеве», — сообщил представитель.

Собеседник агентства добавил, что акция прошла на улице Владимира Рыбака, вблизи Киевского медицинского университета. В подполье уточнили, что длина флага составила более 30 метров, он был размещен на внешнем периметре одного из учреждений.

Также в подполье сообщили, что мобилизованные жители Украины начали активно обращаться к представителям движения и передавать им информацию.

Собеседник агентства также призвал жителей Украины вступать в организацию для борьбы с режимом.

До этого сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать военным. Как стало известно, четыре автомобиля сожгли в Деснянском районе на северо-востоке столицы, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.