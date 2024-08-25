Папа Римский высказался о запрете УПЦ на Украине

Папа Римский Франциск в связи с запретом УПЦ на Украине в воскресенье, 25 августа, заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.

— У меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом, — высказался понтифик.

На Украине запретили каноническую УПЦ

Он также отметил, что люди должны молиться в том месте, которое считают своей церковью. Папа Римский подчеркнул, что «церкви трогать нельзя», передает РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзкой историей попытку Киева запретить каноническую Украинскую православную церковь. Он высказался, что Украина «будет разрушена, как Содом и Гоморра».

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ в стране. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его публикации.