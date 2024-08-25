Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз «фатально ослаблен». Он пояснил, что организация не смогла защитить два государства-участника от вмешательства кандидата в столь важный вопрос, как энергетическая безопасность. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Министр подчеркнул, что страны ЕС рассматривают теракт на «Северных потоках» так, как будто его никогда не было.

Ранее в зарубежных СМИ появились публикации об украинском следе в ЧП с «Северными потоками». В дальнейшем американские СМИ предположили, что за взрывами газопроводов стоят Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

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«Мы не верим в это расследование, что два инструктора по дайвингу с тремя учениками-энтузиастами взорвали «Северный поток». Это уже перебор. Это был террористический акт», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, вторая версия ближе к реальности, чем предположение о действиях водолазов. Вместе с тем, добавил он, если в теракте «участвовало государство, то это государственный терроризм».

Если терроризм спонсировало государство, организовало государство, то и ответ должен быть соответствующим, резюмировал глава МИД Венгрии.