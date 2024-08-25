Дуда признал "огромные проблемы" в отношениях с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда признал существование "огромных проблем" при урегулировании некоторых вопросов в отношениях с Украиной, несмотря на регулярные контакты на высшем уровне. Об этом польский лидер заявил в интервью YouTube-каналу Zero в поезде по пути из Киева.

"Иногда, несмотря на телефонные разговоры [с президентом Украины Владимиром Зеленским], не удается сразу решить проблему. <...> Я вижу волю к тому, чтобы польско-украинские отношения стали как можно лучше, но я также вижу в глазах [украинских коллег], что некоторые вопросы представляют собой огромную проблему", - сказал Дуда.

По его мнению, одним из таких вопросов остается неконтролируемый ввоз украинских продуктов в страны Евросоюза. Польский президент утверждает, что Брюссель оставил Варшаву "в одиночестве бороться с этой проблемой".

В мае Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Беспошлинный ввоз украинских сельхозтоваров стал причиной массовых протестов аграриев в странах Европы, в том числе в Польше.