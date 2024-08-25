Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет получить от Дурова

Запад хочет получить от Павла Дурова «черный ход» в Telegram, чтобы анализировать информацию о СВО на Украине. Об этом заявил Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и соратник Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.

Макрей уверен, что Дуров был задержан из-за желания спецслужб Запада получить доступ к информации в мессенджере.

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«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — сказал депутат.

Он напомнил, что западные страны ранее использовали Telegram как инструмент дестабилизации в государствах, дружественных России.

По словам Макрея, надо надеяться, что Дуров так же силен духом как Ассанж, и не поддастся давлению в ближайшие дни и недели.

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