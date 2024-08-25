Нетаньяху созвал заседание правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание правительства еврейского государства в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Начало заседания назначено на 14:00 по местному времени (совпадает с московским), отметили в ведомстве.

Нетаньяху ранее провел в Тель-Авиве заседание военно-политического кабинета страны, в который входят ключевые министры правительства. В начале встречи он заявил, что Израиль полон решимости защищать себя и придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему.

Ранее армейская пресс-служба информировала, что истребители Армии обороны Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории. Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов. Позднее со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет. По данным газеты The Jerusalem Post, пуски ракет фиксировались с 05:30 до 06:15, несколько из них достигли израильской территории.