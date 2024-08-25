Премьер Румынии выступил против ЛГБТ*

Премьер Румынии Марчел Чолаку, выдвинутый кандидатом в президенты, заявил, что выступает против ЛГБТ* и не поддерживает тех, кто насмехается над семьей. Политика цитирует РИА Новости.

Чолаку заявил в беседе с журналистами, что выступает за свободу слова, «экономическую, религиозную и сексуальную свободу». Но он не считает, что необходима свобода «разрушать ткань нации».

«Оспаривание всех ценностей — это не проявление свободы. Те, кто насмехается над семьей, — это люди, живущие пустой жизнью», — сказал Чолаку.

Он дал понять, что говорит о представителях ЛГБТ*-сообщества, и добавил, что путеводителем для него выступают семья, работа и вера.

Накануне Чолаку был переизбран председателем Социал-демократической партии и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны. Выборы состоятся 24 ноября.

В прошлом году ЕСПЧ постановил, что Румыния должна юридически признать однополые семьи и дать им равные права с традиционными парами. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. Бухарест опротестовал решение европейского суда, но апелляцию отклонили.

*ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в России.