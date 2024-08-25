Западные страны скупают землю на западе Украины за гроши.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, передаёт РИА Новости.

По его мнению, ЕС находится не на стороне Украины, так как он помог уничтожить любой намёк на независимость страны, которую используют для продвижения прокси-войны США и НАТО против России.

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«Запад уже отбирает территории западной Украины, скупая землю за гроши», – резюмировал Уоллес.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы.