В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища и отменили мероприятия

Власти Тель-Авива открыли все общественные бомбоубежища города и отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

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«В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы Командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища», — утверждается в заявлении.

По данным пресс-службы муниципалитета, в городе находится всего 240 общественных бомбоубежищ. В Тель-Авиве также были закрыты культурные учреждения и пляжи для купания и отменены массовые муниципальные мероприятия.