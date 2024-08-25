Во Франции прокомментировали задержание Дурова

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что миллионер в субботу вечером, 24 августа, прибыл в Париж на частном самолете из Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. Полиция задержала его на выходе из самолета.

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Политик предположил, что действия властей Франции — опасный прецедент: сегодня они задержали Дурова, завтра могут задержать кого-либо еще из основателей и владельцев сервисов и соцсетей.

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев», — отметил Филиппо.

По данным агентства, в воскресенье, 25 августа, предпринимателю могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.