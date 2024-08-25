Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вернулся к работе после атаки «Хезболлы»

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вернулся к штатной работе после атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» на израильскую территорию. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post в социальной сети X.

По данным издания, обслуживание рейсов возобновили с 7:00 по местному времени (совпадает с мск). Самолеты, которые перенаправляли в аэропорт Рамон, вновь принимают в Тель-Авиве.

До этого воздушную гавань закрывали для отправки и приемов рейсов после начала обстрелов со стороны «Хезболлы». Члены движения планировали атаковать и Бен-Гурион.

При этом ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал о ночных попытках «Хезболлы» ударить по Хайфе. Всего утром 25 августа «Хезболла», по собственным заявлениям, выпустила по Израилю свыше 300 БПЛА и ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».