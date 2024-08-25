МИД Китая обратился к США по поводу украинского вопроса

США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Что касается украинского вопроса, позиция Китая открыта, мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию», — заявил он в преддверии визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Китай собирается выдвинуть США «серьезные требования»

Представитель добавил, что США также необходимо прекратить осуществлять экстерриториальную юрисдикцию и очернять Китай, оказывая на него давление.

Китайский чиновник также подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав.

В МИД КНР отметили, что в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических переговоров. Министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций. Встречи проводились в Вене, на Мальте и в Бангкоке.