Маск объяснил, почему Цукерберг избежит судьбы Дурова

Американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции написал, что основателя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга не задержат, так как он раскрывает властям информацию о пользователях его соцсетей.

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«У Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — заявил Маск.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.