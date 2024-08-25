СМИ: Израиль не стремится к войне с Ливаном

Израиль не заинтересован в развязывании войны с Ливаном. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве страны.

Это, пишет телеканал, "не атака, направленная на развязывание войны, скорее, устранение серьезной угрозы для миллионов граждан Израиля". 12-й канал добавляет также, что "дальнейшая эскалация зависит от действий "Хезболлах".

Аэропорт «Бен-Гурион» закрыт на несколько часов из-за рейда ЦАХАЛ на юге Ливана

Ранее армейская пресс-служба информировала, что истребители ЦАХАЛ атаковали объекты "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов.