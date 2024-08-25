МИД: КНР выразит Салливану озабоченность по вопросу Тайваня
Китай во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана намерен выразить американской стороне озабоченность по вопросу Тайваня.
Об этом со ссылкой на представителя Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР пишет РИА Новости.
«Китай <...> представит свою твёрдую позицию и выдвинет серьёзные требования», — приводит агентство слова представителя.
МО Тайваня: зафиксированы 38 летательных аппаратов и 12 кораблей китайской армии
Ранее Салливан говорил, что США могут ввести санкции против КНР за связи с Россией.