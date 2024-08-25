МИД: КНР выразит Салливану озабоченность по вопросу Тайваня

Китай во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана выдвинет Вашингтону серьезные требования, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР. Салливан посетит страну 27-29 августа.

Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая, представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования, — говорится в заявлении чиновника.

Джейк Салливан посетит Китай 27-29 августа. Американский чиновник собирается встретиться с министром иностранных дел КНР Ван И. Также помощник президента США по нацбезопасности планирует провести переговоры с другими должностными лицами страны «высокого ранга».

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков. По ее словам, Пекин обеспокоен информацией об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии.

По мнению политолога Александра Перенджива, военных столкновений между США и Китаем ожидать не стоит. Он указал, что кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп солидарны относительно антикитайской повестки.