Заказ США или личная месть Макрона: за что на самом деле арестовали Дурова

Во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. В чем его обвиняют, правда ли, что Эммануэль Макрон мстит бизнесмену и при чем тут США?

«Личная вендетта Макрона»

Источники в окружении Павла Дурова, как сообщают Telegram-канале, говорят, что потрясены решением французских властей. Инсайдеры считают, что президент страны Эммануэль Макрон мстит предпринимателю.

«Это личная вендетта Макрона», — отметил источник.

При этом телеканал TF1 сообщает, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. «На протяжении многих лет это (Telegram) стало платформой номер один для организованной преступности», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям СМИ, запрос на розыск предпринимателя сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования.

TF1 со ссылкой на следователей ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении) заявляет, что основателю и гендиректору Telegram грозит 20 лет тюрьмы. Он должен предстать перед судьей вечером 25 августа.

«Павел Дуров попадет в СИЗО, это точно. На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, которые он не модерировал и по которым не сотрудничал», — заявил источник.

По версии следствия, это может делать его соучастником сразу нескольких преступлений. Среди них незаконный оборот запрещенных веществ, наркотиков, терроризм, мошенничество, преступления против детей и другие.

Журналисты пишут, что местные власти могут вменять Дурову нарушение санкций в отношении контактов с Россией и сомнительных операций.

Член СПЧ РФ Алексей Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.

«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем „одаренным“, кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон — узурпатор, Франция — полицейское государство», — написал Мельников в Telegram-канале.

США давили на Дурова из-за Telegram

Еще в апреле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Павел Дуров рассказал, как он столкнулся с давлением со стороны американских спецслужб.

По словам Дурова, по приезде в США за ним и одним из инженеров Telegram была установлена слежка по инициативе Федерального бюро расследований.

Основатель мессенджера отметил, что американские спецслужбы пытались повлиять на разработчика, чтобы он работал в кооперации с США, предоставив ФБР инструменты для расшифровки сообщений в Telegram.

«У нашего разработчика нет причин выдумывать эти истории. Кроме того, я лично испытывал подобное давление в США. Всякий раз, когда я приезжал, в аэропорту меня встречали два агента ФБР и допрашивали меня», ― прокомментировал Дуров.

Он отметил, что агенты спецслужб приходили и к нему в съемный дом.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что арест Дурова во Франции — продолжение санкционной политики США и в целом американцы «стоят за ситуацией».

«Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах <...>. Французы, как всегда в последнее время, — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Американский предприниматель Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.