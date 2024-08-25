Маск назвал задержание Дурова "рекламой" первой поправки к Конституции США

Илон Маск назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

"Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна", - написал он в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал задержание Дурова.

Ранее телеканал LCI информировал, что сооснователь Telegram был задержан вечером 24 августа во Франции в аэропорту Ле-Бурже. Сооснователь Telegram помещен под стражу и уже в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщает телеканал TF1.