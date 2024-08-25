«Мрак быстро сгущается»: Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят замалчивать правду. Об этом высказался американский журналист Такер Карлсон.

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— Эту ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме. Это предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду. Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром, — написал он в соцсети Х.

Арест Павла Дурова готовился западными спецслужбами и не является единоличным решением властей Франции. Такое мнение высказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он считает, что бизнесмена «взяли в заложники»: пойдет на сотрудничество — срок скостят или дадут условно.

Власти Франции могут предъявить Павлу Дурову обвинения, которые связаны с терроризмом, отмыванием денег и наркотрафиком. Французский журналист Амурски заявил, что предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что это произошло при выходе бизнесмена из частного самолета, который прибыл из Азербайджана.