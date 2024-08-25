Стало известно о возможном введении санкций ЕС против Telegram

Власти Франции могут использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции Евросоюза против Telegram. Об этом со ссылкой на источники среди журналистов, близких к Европарламенту, пишет «Украина сейчас».

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.