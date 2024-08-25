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Названа главная претензия властей ЕС к Telegram

Основной претензией властей Евросоюза к арестованному сегодня во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере. Об этом написало TF1.

Названа главная претензия властей ЕС к Telegram
© РИА Новости
«На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности», — сообщил телеканалу французский следователь.

Ранее стало известно, что ордер на арест был выписан по причине того, что глава Telegram не сотрудничал с французскими силовиками в расследованиях преступлений, связанных с его мессенджером. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

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Павел Дуров
ЕС