Названа главная претензия властей ЕС к Telegram

Основной претензией властей Евросоюза к арестованному сегодня во Франции основателю Telegram Павлу Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере. Об этом написало TF1.

«На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности», — сообщил телеканалу французский следователь.

Ранее стало известно, что ордер на арест был выписан по причине того, что глава Telegram не сотрудничал с французскими силовиками в расследованиях преступлений, связанных с его мессенджером. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.