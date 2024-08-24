Зеленский опубликовал обращение с угрозами в адрес россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню независимости страны, опубликованном в своем Telegram-канале, выступил с угрозами в адрес россиян. Украинский лидер во время речи также оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Зеленский отверг красные линии в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал болотами российский приграничный регион. В то же время он пообещал всем россиянам горе в будущем. Украину глава государства назвал «примером демократии, которая вдохновляет весь мир».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин обратил внимание, что заявление Зеленского о «вытеснении войны на территорию агрессора» никак не соответствует реальности. По его словам, у украинской армии для этого нет достаточных возможностей. Как предупредил эксперт, бдительность нужна не только на линии боевого соприкосновения, но и внутри страны, так как агентура Киева действует и там.

Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

До этого военный корреспондент Юрий Котенок объявил, что по бункеру, в котором Зеленский 22 августа проводил совещание с командным составом группировки ВСУ, нанесли удар. Объект расположен на территории «Сумхимпрома» в Сумской области. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.