«Хезболла» может в ближайшие дни атаковать Израиль

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют объекты "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"ЦАХАЛ выявила подготовку террористической организации "Хезболлах" к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане. Истребители ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Израиля.

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После нанесения ударов и в соответствии с оценкой ситуации командованием тыла армии обороны Израиля будут опубликованы жизненно важные рекомендации для населения, проживающего в определенных районах Израиля", - говорится в сообщении.