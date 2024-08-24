«Хезболла» может в ближайшие дни атаковать Израиль

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" может "в ближайшие дни" нанести по Израилю ответный удар за ликвидацию в июле в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

По информации радио Kan, движение "Хезболлах" "не отказалась от намерения ответить", и это "может произойти в любой момент", вне зависимости от хода очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа, который должен начаться 25 августа в Каире. По информации радиостанции, в связи с данными о возможности атаки со стороны радикалов из Ливана в руководстве силовых структур Израиля в последние два дня прошли совещания, посвященные оценке ситуации в области безопасности. В них, по информации источников Kan, принимали участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра в июле. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят этого без ответа.

Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 детей. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.