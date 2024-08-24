Премьер-министр Литвы назвала россиян «русней»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем поздравлении в честь Дня независимости Украины назвала русских «русней», сообщает УНН. Выступая на торжественных мероприятиях в Киеве, она заявила, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к ее цели.

Делаем и будем делать все, чтобы приблизить победу, победу света над тьмой, победу добра над злом, победу свободных людей, которую мы будем праздновать вместе со светом, газом и без русни, — заявила Шимоните.

До этого стало известно, что Латвия отправит крупнейшую партию боевых дронов Украине. Как сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс, поставлено будет 1,4 тысячи беспилотников.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия враждебными действиями и помощью ВСУ способна только продлить «агонию» Киева. Она подчеркнула, что шаги Риги никак не повлияют на исход спецоперации. Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала сообщения о том, что Латвия отправит порядка 500 беспилотников на Украину.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предупредил, что Вооруженные силы России будут сбивать дроны, которые Латвия обещала поставить ВСУ. Он подчеркнул, что у российской армии есть эффективные средства ПВО.