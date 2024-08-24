Ереван рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества с Киевом. Об этом говорится в поздравительном послании министерства иностранных дел Армении по случаю Дня независимости Украины, текст которого появился в аккаунте внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днем независимости», — говорится в публикации.

В послании подчеркивается, что Ереван высоко ценит давние и прочные связи с Киевом. При этом власти республики надеются, что в будущем отношения двух стран продолжат развиваться.

24 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ считает Армению братским государством. Тогда же он выразил надежду, что Ереван не пойдет по тому пути, который для себя выбрал Киев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Европейский союз (ЕС) в желании распространить деструктивное влияние на Закавказье. Таким образом дипломат прокомментировала планы Брюсселя предоставить Еревану помощь в размере €10 млн для развития армии.