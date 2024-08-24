Журналист The Daily Beast незаконно проник в Курскую область

Корреспондент американского портала The Daily Beast Том Матч в сопровождении Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно проник в Курскую область. Материал соответствующего содержания опубликован на сайте портала.

Как следует из публикации, журналист побывал в Судже. Сроки его нахождения на территории Курской области в материале не приводятся. При этом журналист утверждает, что менее двух месяцев назад ему было запрещено нахождение на территории РФ.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что журналисты, которые незаконно пересекли границу РФ в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск. В отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, напомнили в ФСБ.