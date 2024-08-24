Шольц и Зеленский обсудили продолжение переговоров на основе саммита в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили продолжение переговоров на основе саммита в Швейцарии.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

По его словам, Шольц и Зеленский «были едины во мнении относительно важности процесса на основе швейцарского саммита».

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским.