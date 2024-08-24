Алена Делона похоронили в его саду

Во Франции прошли похороны легендарного киноактера Алена Делона, скончавшегося 18 августа. Актер упокоился в частной часовне рядом с его домом в коммуне Души, сообщает BFMTV.

Присутствовавшие на похоронах поклонники Алена Делона устроили минуту молчания в 17:00, когда актера положили в могилу.

Затем они хором спели хит Paroles — песню Далиды и Алена Делона.

«Именно в этот момент пошел дождь, как бы в знак благодарности нам, а через две минуты стало солнечно. Он поблагодарил нас за нашу дань», — сказала присутствовавшая на месте поклонница по имени Кэти.

«Он вытер наши слезы вернувшимся солнцем», — добавляет другой фанат.

По желанию Алена Делона, его похоронили в частной часовне, в саду рядом с домом. Похороны проводил бывший епископ Ди Фалько. Церемония прошла за закрытыми дверями в обстановке полной конфиденциальности. «Из соображений безопасности» у всех гостей отобрали мобильные телефоны.

Непосредственно в захоронении участвовали только близкие покойного и знаменитости.

BFMTV отмечает, что во Франции «быть похороненным в своем саду не так-то просто». Это возможно лишь в исключительных случаях. Необходимо сначала получить разрешение от префекта департамента и выполнить ряд строгих условий.

Икона мирового кинематографа Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет.