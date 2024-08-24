Президент Болгарии поблагодарил русскую армию

Глава Болгарии поблагодарил Россию за освобождение от Османского ига
Президент Болгарии Румен Радев выразил признательность русской армии императора Александра II за освобождение от Османского ига, под которым государство находилось почти пять веков, пишет «Российская газета».
Заявление политика прозвучало в годовщину ключевого дня битвы за Шипку в 1877 году.
«Многочисленны места на болгарских землях, которые хранят память борьбы за национальное освобождение, но слава шипкинской эпопеи остается непревзойденной», — отметил Радев.
Президент пояснил, что в этот день болгары вновь преклоняются перед павшими за свободу республики русскими солдатами, пред ополченцами и добровольцами.
Журналисты отметили, что за попытки отстоять общее историческое прошлое Болгарии и России Радев неоднократно подвергался критике со стороны прозападных оппонентов.