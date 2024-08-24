Президент Болгарии Румен Радев выразил признательность русской армии императора Александра II за освобождение от Османского ига, под которым государство находилось почти пять веков, пишет «Российская газета».

Заявление политика прозвучало в годовщину ключевого дня битвы за Шипку в 1877 году.

«Многочисленны места на болгарских землях, которые хранят память борьбы за национальное освобождение, но слава шипкинской эпопеи остается непревзойденной», — отметил Радев.

Президент пояснил, что в этот день болгары вновь преклоняются перед павшими за свободу республики русскими солдатами, пред ополченцами и добровольцами.

Журналисты отметили, что за попытки отстоять общее историческое прошлое Болгарии и России Радев неоднократно подвергался критике со стороны прозападных оппонентов.