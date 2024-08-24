Сийярто счел подрыв «Севпотоков» актом государственного терроризма

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто полагает, что взрывы на «Северных потоках» могут быть актом государственного терроризма. Об этом в соцсетях заявил госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач.

«Сийярто раскритиковал реакцию Европейского союза на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом «спонсируемого государством терроризма», если государство действительно было вовлечено», — написал Ковач в соцсети X.

По его словам, глава МИД считает, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такой атаки.

Накануне посол России в ФРГ заявил, что стремится выяснить все обстоятельства преступления в отношении «Северных потоков». https://news.rambler.ru/world/53298906-posol-zayavil-chto-rf-dobivaetsya-u-frg-proyasneniy-detaley-podryva-sevpotokov/