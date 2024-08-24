Зеленский назвал цели Украины в Курской области

Ключевыми задачами ВСУ в Курской области являются пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что цель по усилению позиций Киева на мирных переговорах не ставилась, пишет РБК со ссылкой на источник.

Политик подчеркнул, что Украина не разыгрывает никакие карты, открыта с союзниками и партнерами, стремится к «справедливому миру и окончанию [конфликта]».

По его словам, Киев надеялся также на то, что часть российских военных будет переброшена в Курскую область с ряда других направлений.

Напомним, что 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью операции в Курской области усиление позиций Киева на переговорах.

Зеленский назвал подходящее место для проведения второй «мирной» конференции

В Минобороны РФ сообщили ранее, что в период с 6 по 24 августа потери ВСУ в Курской области составили свыше 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ.