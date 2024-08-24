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В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна

В Армении задержали местного жителя, который бросил яблоко в сторону премьера республики Никола Пашиняна. Против задержанного возбудили уголовное дело. Об этом сообщил представитель Следственного комитета Армении, передает РИА Новости.

В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна
© РИА Новости

Накануне Пашинян навещал своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита в сторону Пашиняна из окна высотного здания полетело яблоко. Полиция сразу начала поиск человека, метнувшего фрукт. В субботу стало известно, что он задержан.

«Есть задержанный. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"», —заявили в Следственном комитете.

Армянская пресса отмечает, что задержан 71-летний житель высотки, недовольный премьером. Соседи говорят, что увидев внизу Пашиняна, он взял яблоко и бросил его в сторону политика. После этого «фактически в квартирах начались обыски».