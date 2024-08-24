В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна

В Армении задержали местного жителя, который бросил яблоко в сторону премьера республики Никола Пашиняна. Против задержанного возбудили уголовное дело. Об этом сообщил представитель Следственного комитета Армении, передает РИА Новости.

Накануне Пашинян навещал своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита в сторону Пашиняна из окна высотного здания полетело яблоко. Полиция сразу начала поиск человека, метнувшего фрукт. В субботу стало известно, что он задержан.

«Есть задержанный. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"», —заявили в Следственном комитете.

Армянская пресса отмечает, что задержан 71-летний житель высотки, недовольный премьером. Соседи говорят, что увидев внизу Пашиняна, он взял яблоко и бросил его в сторону политика. После этого «фактически в квартирах начались обыски».