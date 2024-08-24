Сийярто: Венгрию необоснованно критикуют за льготные визы россиянам

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в том, что упрощенная выдача рабочих виз россиянам и белорусам представляет угрозу для Шенгенской зоны. По его словам, эти обвинения звучат из стран, где проживает значительно больше российских граждан, чем в Венгрии.

— Российские и белорусские специалисты после изменения программы «Национальная карта» тоже могут приезжать в Венгрию. Никого не интересует, правда, и то, как именно выглядит порядок, но отовсюду сказали, что эти венгерские правила — огромная опасность для всей Шенгенской зоны, — заявил Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.

Сийярто напомнил, что в настоящее время в ЕС проживает около миллиона российских граждан, из которых всего семь тысяч находятся в Венгрии. В то же время в Германии проживает почти 300 тысяч россиян, а в странах Балтии, которые наиболее активно критикуют венгерскую политику, проживает в 20 раз больше россиян, чем в Венгрии.

По мнению Сийярто, эти цифры показывают, что обвинения в адрес Будапешта необоснованны, передает РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что включение граждан России и Беларуси в программу «Национальная карта», которая упрощает получение рабочих виз, не представляет угрозы для безопасности Шенгенской зоны. В Венгрии все приезжие, независимо от гражданства, проходят тщательную проверку.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер ранее заявил, что решение Венгрии смягчить визовые ограничения для россиян угрожает безопасности Евросоюза. По мнению политика, это может стать «серьезной угрозой национальной безопасности».