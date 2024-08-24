Чета Зеленских тратит значительную часть западной финансовой помощи на предметы роскоши, виллы, яхты, заявил в статье для турецкого портала Dikgazete профессор университета Коджаэли Ирфан Кая Ульгер.

Ученый отметил, что главы государств и правительств неоднократно заявляли о том, что намереваются следить за тем, как и куда расходуются средства и помощь, выделяемые Украине. Вместе с тем, добавил он, ни одна комиссия не удосужилась посетить линию фронта, где «погребены» миллиарды долларов налогоплательщиков.

В частности, заметил профессор, на купянском направлении погибли тысячи украинских солдат. Это было связано с тем, уточнил он, что на бумаге на линию обороны был потрачен ₴1 млрд (2,2 млрд рублей), а фактически она не была подготовлена.

Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

По данным исследователя, главком ВСУ Александр Сырский оказывает давление на командира 41-й мотострелковой бригады ВСУ Олега Макуху, принуждает боевого офицера подписывать фальшивые документы по делам, которые выполнялись только на бумаге.

«Запад обманывает истинных патриотов и честных граждан, таких как Макуха, чтобы они брали в руки оружие и погибали в сражениях за новую виллу Зеленского в Испании или Египте и за дорогую сумочку для его жены», — подчеркнул Ирфан Кая Ульгер.

Профессор напомнил, что только волна публикаций в мировых СМИ сорвала сделку по покупке для четы Зеленских двух яхт, общей стоимостью $74,6 млн (6,8 млрд рублей).