Раскрыты детали предстоящих похорон Алена Делона

Похороны легендарного французского актера Алена Делона состоятся в субботу, 24 августа, в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души. Безопасность будут обеспечивать 80 жандармов. Стражи порядка также будут контролировать прилегающую дорогу, пишет телеканал France 24.

Церемония пройдет в часовне, которую Делон выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом.

На похоронах будут присутствовать трое детей артиста и близкие друзья, всего — порядка 40 человек, отметили журналисты.

По просьбе семьи Делона, над территорией дома будет введен запрет на пролет беспилотников, чтобы избежать фото- и видеосъёмки.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье, 18 августа, в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Зорро», «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай».