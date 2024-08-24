Владимир Зеленский предложил провести вторую мирную конференцию в Индии. Условием проведения он назвал согласие Нью-Дели на подписание коммюнике первого саммита, пишет газета Hindustan Times.

Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

«Он [Зеленский] сказал [премьер-министру Индии Нарендре] Моди, что мирный саммит может быть проведен в Индии», — отметил автор статьи.

Напомним, что в мирном саммите приняли участие свыше 90 стран. Крупные державы отказались прислать свои делегации, либо ограничились отправкой наблюдателей.

Итоговое коммюнике, которое призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных, часть участников саммита не подписала.