Семья Роберта Кеннеди-младшего отреагировала на его выход из президентской гонки

Роберт Кеннеди-младший вызвал негативную реакцию у своих братьев и сестер, когда заявил о поддержке Дональда Трампа. Родственники считают это «предательством» семейных ценностей, сообщает Sky News.

Заявление, опубликованное Керри Кеннеди и подписанное четырьмя другими ее братьями и сестрами, гласит:

«Мы верим в Харрис и Уолца. Сегодняшнее решение нашего брата Бобби поддержать Трампа — это предательство ценностей, которыми наш отец и наша семья дорожат больше всего».

В заявлении также говорится, что решение Роберта являет собой «печальный конец печальной истории».

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, объявил в пятницу, что приостанавливает участие в выборах и намерен оказать поддержку Трампу.

Этот шаг был встречен резким неодобрением со стороны некоторых его родственников.

Ранее Кеннеди-младший присоединился к предвыборному митингу Дональда Трампа в штате Аризона.