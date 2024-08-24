$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Об этом сообщила канцелярия политика. Дуда приехал на Украину с необъявленным визитом.

Президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину
© РИА Новости
«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — отметили в канцелярии.

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Польский лидер прибыл в Киев поездом, его встретили представители украинской стороны. Ранее стало известно, что Украину посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планировал провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В мире
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Анджей Дуда
Горячая новость