Президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Об этом сообщила канцелярия политика. Дуда приехал на Украину с необъявленным визитом.

«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — отметили в канцелярии.

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Польский лидер прибыл в Киев поездом, его встретили представители украинской стороны. Ранее стало известно, что Украину посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планировал провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.