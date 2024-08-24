Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Издание «Страна» в своем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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На записи Зеленский пообещал, что россияне «получат горя».

22 августа сообщалось, что Зеленский посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

Вторжение ВСУ в Курскую область поставило Зеленского в тупик

Массированная атака украинских войск на приграничные регионы России произошла 6 августа. Отряды ВСУ зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.