Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе, считая, что в нынешних условиях нет альтернативы мирным переговорам по Украине.

© РИА Новости

"В сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет", - отметил Лукашенко в поздравлении украинскому народу по случаю Дня независимости. Текст поздравления опубликовала президентская пресс-служба.

Переговоры России и Украины были сорваны: в США раскрыли, кто стоит за этим

"Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе", - заверил он.

По словам президента, на белорусской земле всегда с уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому украинскому народу.

"На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия и благополучия.