Палестина поблагодарила РФ за поддержку

Палестина благодарит Москву за поддержку борьбы за свою свободу и независимость, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специального посланника министра Рияда аль-Малики.

По его словам, Палестина довольна тем, как строятся ее отношения с Россией. В Палестине слышали подтверждения такой позиции РФ, в частности, от президента Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также во время дискуссий в Совете Безопасности ООН и на различных международных платформах.

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«Спасибо за непоколебимую поддержку Палестины, ее законной борьбы за самоопределение, за свободу и независимость», — заявил министр.

В начале августа президент России провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Путин указал, что у Москвы давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.