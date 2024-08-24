На Украине объявили о национальной катастрофе

За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского экономиста Алексея Куща.

По его словам, это может произойти из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой. Как напомнил эксперт, в 2023 году в стране родились 187 тысяч детей, тогда как годом ранее — 230 тысяч. Падение рождаемости произошло более чем на 30%.

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Однако масштаб катастрофы может быть еще большим. Кущ не исключил, что в 187 тысяч новорожденных записали всех детей, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении, то есть, в эту цифру входят и появившиеся на свет за рубежом, прежде всего в Европейском союзе. Он назвал демографический кризис национальной катастрофой.

Ранее украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, заявил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.